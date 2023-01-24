МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Месторождения, которые находятся на балансе государства, должны обеспечивать потребности страны, за этим надо тщательно следить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Лукойл" подал заявку на участок недр в Балтийском море

"Надо внимательно следить, чтобы находящиеся на балансе государства месторождения закрывали ключевые потребности страны в будущем, позволяли и сельскому хозяйству, и промышленности обеспечивать людей всем необходимым", — сказал Мишустин в ходе встречи с главой Роснедр Евгением Петровым.

По его словам, это крайне важно для поддержания технологического, экономического, сырьевого и энергетического суверенитета.

Премьер также добавил, что отечественная минерально-сырьевая база дает возможность промышленникам и аграриям выпускать самую разнообразную продукцию — "начиная от продовольствия, которое мы все видим на полках наших магазинов, заканчивая ледоколами и космическими кораблями".