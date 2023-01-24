МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В России начали впервые использовать отечественные химические реагенты для увеличения нефтеотдачи на месторождениях, сообщил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Петров. Завод по выпуску "Ласточек" будет делать полностью российские поезда

"Появилась первая российская "химия", которая используется при разработке нефтяных месторождений. До этого она была практически полностью импортная… Это методы увеличения нефтеотдачи, которые позволяют продлить жизнь месторождения на семь-десять лет — месторождения, которое уже полностью выработано и находится на последних жизненных этапах, этапах разработки. Это даст очень существенный эффект в ближайшие годы", — сказал он в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Петров в связи с этим отметил, что одно из ключевых направлений работы Роснедр — увеличение глубины переработки полученного сырья. Ведомство стремится, чтобы вся переработка осуществлялась внутри страны, так как на дальнейших этапах работы с полезными ископаемыми формируется добавочная стоимость, а ее увеличение способствует росту бюджетное эффективности.

Более того, агентство делает явный акцент на использовании полностью российских технологий. "Хочется отметить, что в тех почти 1,6 тысячи проектов, которые мы рассмотрели, мы на 100% обязали использовать российские технологии. И уже в 38% наших проектов, которые были утверждены, используются полностью российские технологии, мельницы и дробилки российского производства, горная техника", — добавил глава Роснедр.

Чтобы замещать импортные технологии, ведомство совместно с Минпромторгом создало технологическую карту отрасли. Для этого были оцифрованы все этапы геологического изучения и жизненного цикла месторождения. Так, удалось определить, какие технологии используются на каком этапе жизненного цикла месторождения и где формируются "узкие места". При этом Роснедра делают акцент не на оборудовании, а именно на технологиях, целой технологической цепочке, отметил Петров.

"Мы сегодня формируем стратегические инвестиционные программы, с помощью которых государство сможет стимулировать развитие наиболее важных звеньев технологической цепочки", — рассказал также глава агентства.