МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Роснедра используют кластерный подход, чтобы повысить рентабельность небольших месторождений — за счет объединения их в группы с общей инфраструктурой, сообщил глава ведомства Евгений Петров. Роснедра согласовали "Роснефти" и "Газпром нефти" проекты разработки ТРИЗ

"Сегодня мы видим большое количество отдельных небольших месторождений, разработка которых является нерентабельной в силу необходимости очень больших инвестиций в инфраструктуру. Кластерный подход позволил нам объединить эти месторождения в группы, сделав их рентабельными именно за счёт создания единой инфраструктуры", — сказал Петров в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Роснедр отметил, что этот подход относится и к нерентабельным видам полезных ископаемых.

Петров привел два примера работы этого подхода. Во-первых, это горно-металлургический кластер, Малмыжское медное месторождение, вокруг которого активно развивается недропользование и по аукционам, и по заявительному принципу. "И здесь огромный бум", — подчеркнул глава ведомства.

Во-вторых, это проект разработки крупнейшего в мире уранового месторождения на Алданском ГОКе. "Очень сложное месторождение. За счёт разработки вышележащих золоторудных месторождений сегодня полностью создают инфраструктуру для разработки уже уранового месторождения. То есть здесь не потребуется никаких денег со стороны государства. Фактически всё, что сегодня добывает "Атомредметзолото" по золоту, вкладывается в развитие инфраструктуры, создание инфраструктуры под добычу урана", — объяснил Петров.