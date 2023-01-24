САРАТОВ, 24 янв — ПРАЙМ. Расположенный в городе Вольске Саратовской области цементный завод швейцарского строительного гиганта Holcim, объявившего об уходе из России, остается крупным инвестором и надежным работодателем, заявил зампред правительства области — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. Сербская Hefestos Capital приобрела два завода ТМК в Румынии, пишут СМИ

Ранее Holcim заявил, что продает бизнес в России своей местной команде, которая будет действовать самостоятельно под другим брендом. В концерне отметили, что российский бизнес был деконсолидирован с марта 2022 года, когда компания решила уйти с российского рынка. В минпромэнерго области РИА Новости ранее заявляли, что завод Holcim в Вольске продолжает работу в штатном режиме, у предприятия сформирована производственная программа на 2023 год.

"Вольский цементный завод — крупный инвестор, надежный работодатель и социальный партнер. Вопросы стабильной работы таких предприятий на особом контроле министерства промышленности и энергетики области", — процитировали слова Торгашина в пресс-службе минпромэнерго региона.

По данным пресс-службы, Торгашин посетил завод, где работают свыше 400 человек, а средняя зарплата сотрудников в 2022 году выросла на 27%, превысив 80 тысяч рублей. "В 2022 году все заводы "Холсим Россия", в том числе вольское предприятие, работали в обычном режиме, удовлетворяя потребности клиентов и выполняя обязательства перед сотрудниками. В конце года между международной группой Holcim и российским руководством компании было достигнуто соглашение о передаче российских активов локальному менеджменту. Компания продолжит работу в России под новым брендом", — пояснили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Вольский завод поставил в 2022 году более 200 тысяч тонн цемента для дорожных объектов региона. "Руководство компании выразило готовность к возможному увеличению объемов участия в дорожном строительстве с применением современных технологий и материалов, повышающих качество и долговечность — цементобетона, сверхпрочных фибробетонов для мостов и бетонных ограждений", — добавили в пресс-службе.

Франко-швейцарская компания по производству стройматериалов Lafarge Holcim, сменившая название на Holcim, в России развивала цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. Компания управляла четырьмя цементными заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами нерудных материалов в Карелии.