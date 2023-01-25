МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2022 года увеличил производство золота на 2% в годовом выражении — до 1,45 миллиона унций, серебра — на 3%, до 21 миллиона унций, сообщает компания. Стоимость золота незначительно снизилась перед выходом статистики в США

Polymetal подтвердил производственный план на 2023 год в размере 1,7 миллиона унций золотого эквивалента.

Общее производство компании в пересчете в золотой эквивалент за 2022 год увеличилось на 2% — до 1, 712 миллиона унций. Выручка в прошлом году снизилась на 3% по сравнению с 2021 годом — до 2,8 миллиарда долларов.

"В 2022 году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Однако, несмотря на это, "Полиметалл" выполнил первоначальный производственный план и сохранил отличные показатели в области безопасности. В 2023 году мы нацелены обеспечить стабильное производство и положительный свободный денежный поток", — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане, владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.