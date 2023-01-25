МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал создание технопарка радиоэлектронной промышленности в Твери, сообщает кабмин. В Архангельской области создадут центр компетенций по судостроению

Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе встречи губернатор рассказал о планах совместно с ПК "Аквариус" создать технопарк радиоэлектронной промышленности "Аквариус" с дальнейшим привлечением субсидий из федерального бюджета на его развитие.

"Вице-премьер – глава Минпромторга поддержал реализацию проекта, который позволит обеспечить область подготовленной инфраструктурой для размещения предприятий в сфере электронной промышленности и создать благоприятные условия для развития кооперации группы компаний "Аквариус" с отечественными производителями электроники", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что проект позволит привлечь в Тверскую область около 4 миллиардов рублей капитальных вложений и создать до 1,2 тысячи рабочих мест.

"Во втором квартале текущего года мы проведем новый отбор регионов в рамках постановления №1659. В случае успешного прохождения конкурсного отбора область сможет получить субсидии на развитие технопарка в 2024-2026 годах. Напомню, что объем государственной поддержки из федерального бюджета может составить до 900 миллионов рублей (по 300 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет)", — приводятся в сообщении слова Мантурова.

ООО ПК "Аквариус" — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков.