МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) "Ростеха" в 2023 году начнет строить в Москве крупный промышленный комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей, инвестиции в проект составят около 35 миллиардов рублей, сообщает госкорпорация. "Ростех" изготовит опытные двигатели для нового отечественного самолета

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в 2023 году начнет строительство крупного промышленного комплекса по выпуску деталей для авиадвигателей самолетного и вертолетного назначения. Объем инвестиций составит около 35 миллиардов рублей. Новый современный производственный центр общей площадью более 77 тысяч квадратных метров объединит под одной крышей предприятия ММП им. В. В. Чернышева и ПК "Салют", — говорится в релизе.

Как отмечает "Ростех", базовой площадкой для нового комплекса выбрана территория московского предприятия ОДК – производственного комплекса "Салют" на проспекте Буденного. Комплекс станет одним из крупнейших промышленных центров столицы, где будут работать более 13 тысяч человек. При этом ММП им. В. В. Чернышева и ПК "Салют" продолжат функционировать на территории нового объекта, сохранив свою идентичность и названия. "Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта

"Перед авиастроительными предприятиями "Ростеха" стоит более чем амбициозная задача – построить и поставить заказчикам сотни воздушных судов разных типов до 2030 года. Новый промышленный комплекс в Москве поможет реализовать эти планы… Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году. Отметим, что ни одна страна в мире не форсировала решение задач авиастроения такими темпами", — сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В четырех корпусах нового промышленного объекта ОДК развернет производство комплектующих для ряда самолетных двигателей (ТВ7-117СТ-01/02, ПД-14, ПД-8) и вертолетных – ВК-650В, ВК-1600В. Здесь также разместится Центр аддитивных технологий, где будут создаваться детали с геометрией, недоступной при традиционных видах обработки.