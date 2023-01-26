МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Топ-менеджер из "АвтоВАЗа" Сергей Захарченко назначен на должность гендиректора бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, следует из данных выписки из ЕГРЮЛ. Дмитрий Сергиенков станет главой HeadHunter с 1 марта

При этом, согласно документу, руководивший заводом Евгений Шевелев остается на своем посту. Таким образом, фактически у предприятия два гендиректора.

Известно, что Захарченко работал на "АвтоВАЗе" директором производства автомобилей на платформе В0, где выпускались Lada Largus, Lada Xray и Renault Logan и Renault Sandero. До этого занимал должность заместителя директора по производству в "Renault Россия" и был исполнительным директором по производству и техническому развитию завода "АвтоВАЗа" в Ижевске.

ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Планируется, что в январе-феврале активы Nissan, включая автозавод в Петербурге, перейдут в собственность "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 188,6 тысячи машин (- 46% к 2021 году).