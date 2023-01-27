МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Верфи Санкт-Петербурга обеспечены заказами до 2027 года, строятся 60 судов, сообщил губернатор города Александр Беглов. Доходы бюджета Санкт-Петербурга превысили триллион рублей, заявил Беглов

"Верфи Петербурга обеспечены заказами до 2027 года. В 2022 году спущено на воду девять судов, заложено 10. Строится в общей сложности 60 судов", — сказал он в эфире Телеканала "78".

Беглов отметил, что оборонно-промышленный комплекс "чувствует себя уверенно".

Также губернатор добавил, что в целом в Петербурге "хорошая ситуация в промышленности". Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2022 года составил 104,7%.