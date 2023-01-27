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2023
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Беглов сообщил, что верфи Санкт-Петербурга загружены заказами до 2027 года
Промышленность
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Верфи Санкт-Петербурга обеспечены заказами до 2027 года, строятся 60 судов, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Верфи Петербурга обеспечены заказами до 2027 года. В 2022... ПРАЙМ, 27.01.2023
новости, экономика, промышленность, россия, санкт-петербург, губернатор, александр беглов, верфи, заказы, суда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Верфи Санкт-Петербурга обеспечены заказами до 2027 года, строятся 60 судов, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Верфи Петербурга обеспечены заказами до 2027 года. В 2022 году спущено на воду девять судов, заложено 10. Строится в общей сложности 60 судов", — сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов отметил, что оборонно-промышленный комплекс "чувствует себя уверенно".
Также губернатор добавил, что в целом в Петербурге "хорошая ситуация в промышленности". Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2022 года составил 104,7%.