МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Boeing провела широкие и глубокие внутренние изменения внутри корпорации, а также в дизайне самолетов 737 MAX, чтобы не допустить новых катастроф данных моделей воздушных судов, заявил представитель компании на запрос РИА Новости. Поставки самолетов Boeing в 2022 году выросли в 1,4 раза

"Мы провели широкие и глубокие изменения в нашей компании, а также изменения в дизайне 737 MAX, чтобы инциденты, подобные тем, никогда больше не повторились", — сообщили в компании.

В Boeing также заявили, что намерены "скрупулезно" выполнять свои обязательства в рамках соглашения с минюстом США, достигнутым 2 года назад.

Ранее в четверг Boeing предстал перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 MAX. Постановление суда было принято после того, как семьи погибших в катастрофах выступили против достигнутого в январе 2021 года соглашения с минюстом, согласно которому Boeing должен был выплатить 2,5 миллиарда долларов в обмен на урегулирование обвинений в мошенничестве, связанных с самолетом 737 MAX. По сообщению Блумберг, Boeing на суде в четверг свою вину не признал.

В 2021 году американский минюст постановил, что пилот Boeing, тестировавший новую модель 737 MAX, умышленно ввел в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно нового программного обеспечения для самолетов 737 MAX во время их оценки и сертификации, что привело к крушению двух авиалайнеров.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные Boeing и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация была представлена FAA не в полном объеме.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.