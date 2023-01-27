МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. США расширили антироссийские санкции

"Окончательные итоги еще не подведены, но некоторые выводы уже можно сделать. Консолидированная выручка, по прогнозам, превысит 2,1 триллиона рублей – есть рост, он меньше ожиданий, но он есть, несмотря на санкции и другие трудности", — сказал Чемезов.

Он напомнил, что в позапрошлом году компания достигла рекордных показателей гражданской выручки: ее доля составила 45,5%.

"По итогам 2022 года есть некоторое снижение, доля гражданской продукции предварительно будет около 40%. И это хороший, я считаю, показатель с учетом того, что сейчас основные силы сконцентрированы на гособоронзаказе", — сказал Чемезов.

Он напомнил, что в 2009 году выручка компаний "Ростеха" составляла примерно полтриллиона рублей, убыток при этом был 60 миллиардов рублей.

"Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза", — сказал Чемезов.

Вместе с тем он заявил, что России нужны свои современные самолеты, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus.

"В гражданской сфере ключевыми остаются задачи авиастроения. Стране нужны свои самолеты — современные и в большом количестве, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus", — сказал Чемезов.

В этой связи он отметил необходимость скорейшего завершение испытаний самолета МС-21 и импортозамещения комплектующих Sukhoi Superjet.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.