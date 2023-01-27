КЕМЕРОВО, 27 янв — ПРАЙМ. Кемеровский районный суд запретил на 10 суток ведение горных работ на шахте "Анжерская-Южная" из-за нарушений правил промышленной безопасности, сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Добыча угля в России выросла на 0,3 процента по итогам года

Начальник Березовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора 25 января выявил на предприятии ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная" нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. В частности, "при перевозке горной массы по промплощадке шахты "Анжерская-Южная" автомобилем произошел обрыв оптического кабеля и кабеля в связи не опущенным кузовом, что привело к отсутствию информации о контролируемых параметрах системы АГК и системы оповещения и определения местоположения людей".

Отмечается, что данные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья обслуживающего персонала предприятия.

"Суд признал Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Анжерская – Южная" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП, и назначил административное наказание в виде запрета производства горных работ (проведение горных выработок и выемки угля), в ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная"… на срок 10 (десять) суток", — говорится в релизе.