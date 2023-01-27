МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий" подало заявку на аукцион на Колмозерское литиевое месторождение, а "Арктический литий" претендует на Полмостундровское месторождение, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Татнефть" открыла два нефтяных месторождения

"На крупнейшие месторождения лития в Мурманской области — Колмозерское и Полмостундровское — поданы первые заявки: по одной на каждое. Окончательное количество участников торгов будет известно 30 января. Стартовая цена по двум объектам — 2,18 миллиарда рублей, после принятия новой методики расчёта платежей в прошлом году она была снижена в 6,5 раза", — сообщило также чуть ранее ведомство на своем телеграм-канале, уточнив, что аукцион пройдет 14 февраля.

"Колмозёрское — ООО "Полярный литий". Полмостундровское — АО "Арктический литий", — ответили в Минприроды на вопрос, от кого поступили заявки. Начальная цена на Колмозёрское составляет 1,562 миллиарда рублей, на Полмостундровское — 610,885 миллиона, также следует из данных торгов.

Колмозёрское месторождение содержит 18,9% отечественных запасов лития, и это наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд. На госбалансе по состоянию на начало 2021 года учтены запасы оксида лития в объёме 843 645 тонн. Прогнозные ресурсы Колмозёрского по категории P1 составляют 13,5 миллиона тонн руды и 152,6 тысячи тонн оксида лития. При этом ресурсный потенциал Полмостундровского не раскрывается.

В апреле "Росатом" и "Норникель" заключили соглашение о совместном освоении Колмозёрского месторождения и дальнейшей переработки сырья.

Литий используется в качестве сырья в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии. В апреле также заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов говорил, что Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в РФ, и теперь получать этот вид сырья можно лишь из Боливии, а в самой России добыча литиевого сырья отсутствует.