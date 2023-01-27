МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП страны, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить рост торговли с некоторыми странами в нацвалютах

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание:… б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей:… увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать меры поддержки инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, в 2023 такие инвестиции должны составить не менее 2 триллионов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, с учетом необходимости обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 триллионов рублей в 2023 году и не менее 10 триллионов рублей до 2030 года", — говорится в тексте поручения.

Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее — один раз в полгода.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА

Президент России Владимир Путин поручил до апреля доложить о решениях по распространению программы промышленной ипотеки на поддержку модернизации, строительства недвижимости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: принять решения, обеспечивающие распространение программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции используемых для целей промышленного производства объектов недвижимого имущества, а также предусматривающие финансирование в необходимом объеме мероприятий, связанных с реализацией этой программы", — говорится в тексте поручения.

Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2023 года, далее — один раз в полгода. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.