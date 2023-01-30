КЕМЕРОВО, 30 янв — ПРАЙМ. Новая лава с запасами угля 4,4 миллиона тонн введена в эксплуатацию на шахте "Талдинская-Западная —1" в Кузбассе, сообщает пресс-служба АО "СУЭК". Министр экономики Германии: чтобы отказаться от угля, стране требуется газ

"На шахте "Талдинская-Западная-1" АО "СУЭК-Кузбасс" введена в эксплуатацию лава 66-03 с запасами угля 4,4 миллиона тонн. Очистной забой оборудован 175 секциями механизированной крепи, высокопроизводительными комбайном и забойно-транспортным комплексом. Вынимаемая мощность пласта составляет 3,8 метра, марка угля ДГ. Полная длина выемочного столба — три километра", – говорится в сообщении.

Уточняется, что планируемая среднемесячная нагрузка на забой – триста тысяч тонн угля. Отрабатывает лаву бригада Александра Рейна.

Отмечается, что данная лава – третья на пласту 66, входящем в состав горного участка Восточной промплощадки. Технологический комплекс, включающий более 25 различных зданий и сооружений, в том числе первый радиальный отвалооформитель отечественного производства, был введен в строй в 2020 году.

Общее количество залежей угля на шахте "Талдинская-Западная-1", отмечающей в этом году свое 35-летие, составляет 270 миллионов тонн. На Сахалине построят крупнейший в России угольный конвейер

Компания уточняет, что с начала 2023 года это уже второй очистной забой, введённый в эксплуатацию на угледобывающих предприятиях компании "СУЭК-Кузбасс". В январе на шахте имени А.Д. Рубана приступили к отработке лавы №807 с запасами угля 4,1 миллиона тонн угля.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. Во всех этих регионах компания является важным налогоплательщиком, работодателем и социальным инвестором. На предприятиях СУЭК работают более 73 тысячи человек.