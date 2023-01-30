МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Власти Вологодской области после закрытия прежних направлений экспорта переориентировали продукцию лесопромышленного комплекса и металлургических предприятий региона на новые рынки сбыта, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин призвал подключить россиян к принятию градостроительных решений

По словам Кувшинникова, уверенно развиваются компании "Северсталь", производящая минеральные удобрения "ФосАгро". Он подчеркнул, что, являющийся лидером в РФ, деревоперерабатывающий комплекс региона, занимает третье место по заготовке древесины, 76% которой перерабатывается внутри страны.

"То, что закрылись экспортные рынки, это была небольшая инвестиционная пауза. Сейчас мы нащупали новые рынки сбыта, переориентировали наш лес, продукцию металлургических предприятий на альтернативные рынки. Сейчас с уверенностью и с оптимизмом смотрим в будущее", — сказал Кувшинников.

Он уточнил, что промышленность области показывает существенный рост. По его данным, за 10 лет с 2012 года в сопоставимых ценах показатели увеличились в три раза, с 420 миллиардов рублей до одного триллиона 220 миллиардов рублей. "Мы прогнозируем, что и в 2023 году, и в 2024 году рост промышленности Вологодской области продолжится", — сказал Кувшинников, добавив, что по объему отгруженной продукции на душу населения регион занимает девятое место в стране. Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции

Кувшинников также сообщил, что Вологодская область занимает четвертое место в стране по объемам производства молока на душу населения и первое — по выпуску черной икры.

"Рекорд за последние годы, за 28 лет производства молока, 588 тысяч тонн, рекорд по производству вологодского масла. Надой на одну корову — вообще исторический рекорд, такого не было никогда в истории Вологодской области. И поэтому мы занимаем четвёртое место в стране по объемам производства молока на душу населения", — сказал губернатор, отметив, что продовольственная безопасность Вологодской области будет обеспечена.

Глава государства уточнил, занимает ли регион первое место по производству черной икры.

"Да. Наш "Русский икорный дом" — это как раз вологодская черная икра, которая производится на прудах Череповецкой ГРЭС. Да, первое место", — ответил Кувшинников.

Кроме того, губернатор попросил Путина поддержать проект строительства в Вологде малого транспортного кольца и продолжение расширения одной из самых загруженных трасс региона.

Кувшинников рассказал, что так как система дорог в Вологде имеет радиальную структуру, то все пробки концентрируются именно в центре города, у стен древнего Вологодского кремля.

"Было принято решение разработать проектно-сметную документацию на строительство малого транспортного кольца. Это два мостовых сооружения через реку Вологду и строительство подходов в том числе к железнодорожной развязке… Просим поддержать поэтапную реализацию и этого крупнейшего проекта", — сказал губернатор.

По его словам, первый этап проекта — строительство улицы Поэта Романова — уже заканчивается, также завершается подготовка проектно-сметной документации второго этапа, это мост по улице Некрасова, и начинается строительство участка Белозерского шоссе для выезда на обход города Вологды и на федеральную трассу А-119.

Кроме того, Кувшинников доложил о расширении до четырех полос самой загруженной трассы Вологодской области — федеральной А-114, идущей из Вологды через Череповец и Тихвин на Санкт-Петербург. По данным губернатора, там высокая аварийность и большая смертность.

"В соответствии с вашим поручением мы приступили к поэтапному расширению этой трассы до четырёх полос: 24 километра построено, сейчас расширяется единомоментно 51 километр, остается до Череповца ещё 44 километра до 2025 года. Проектно-сметная документация готова. Просим поддержать вас продолжение расширения до четырех полос и строительство подхода к городу Череповцу, (это) 29 километров, со стороны Санкт-Петербурга", — обратился к президенту Кувшинников, добавив, что министерство транспорта и Росавтодор поддерживают расширение до четырех полос.