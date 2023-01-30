МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Промышленность Украины, в отличие от российской, не выпускает необходимую США номенклатуру титановой продукции, а вести разработку месторождений этого металла на Украине сейчас не представляется возможным, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. США рассчитывают получить от Украины титан для своего ВПК, пишет Newsweek

Журнал Newsweek накануне сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в военной промышленности. Издание сообщило, что США и их союзники в настоящее время предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине.

"Полноценной альтернативой российскому титану украинский считать нельзя – в "Незалежной" выпускались лишь губка и слитки, тогда как США нужен титановый прокат (сортовой, листовой и трубный) и механически обработанные изделия", — сказал Хазанов.

"Если же в США надеются получить расположенные на Украине титановые месторождения, то подобная затея выглядит наивной: в условиях нарастающих отключений электроэнергии и бардака на железных дорогах Украины организовать стабильные железнодорожные перевозки титановых концентратов за ее пределы не получится, а в грузовиках много не доставишь", — уточнил эксперт.

Он напомнил, что постоянные отключения электроэнергии на Украине не могут не привести к прекращению работы местных металлургических предприятий, в том числе выпускающих титан и полуфабрикаты на его основе. "Главным из них является Запорожский титано-магниевый комбинат, в лучшие периоды своей работы выпускавший около 20 тысяч тонн титана в год и последние 10 лет сокращавший его производство. Вряд ли имеющиеся на его складах запасы титана (если они есть, конечно) сколь-либо помогут американским компаниям", — добавил Хазанов. Эксперт объяснил влияние отказа от титана из России на космическую отрасль

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Согласно оценкам, проведенным в феврале 2022 года ФГ "Финам" для РИА Новости, "Ависма" обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

Под американские или европейские санкции этот металл не попал. Несмотря на это, корпорация Boeing в марте прошлого года объявила о прекращении закупок титана в России, а Airbus в декабре заявила о планах прекратить закупать российский титан "в течение нескольких месяцев". При этом еще в августе глава Airbus Гийом Фори отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".