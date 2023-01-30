МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Промышленные предприятия в России в целом не готовы инвестировать в организацию своего производства по импортозамещению, такие программы планировали лишь 10% компаний, говорится в аналитической записке, подготовленной департаментом исследований и прогнозирования Банка России по результатам опроса предприятий промышленного сектора, проведенного в июле–августе 2022 года. Банк России начал импортозамещение корпоративного программного обеспечения

"В условиях неопределенности экономической ситуации и непонимания реальных возможностей для замены выбывшего импорта предприятия не готовы принимать инвестиционные решения для организации собственного производства по импортозамещению. Реализацию собственных инвестпрограмм по замещению импорта на момент опроса планировали менее 10% компаний в целом по выборке", — говорится в сообщении.

При этом в машиностроении более высокий уровень активности таких проектов поддерживается государственными программами по замещению импорта инвестиционных и высокотехнологичных товаров, указывают эксперты.

"Однако, учитывая сложности с поставками импортного сырья в смежных отраслях (производстве химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий), которые производят промежуточную продукцию для машиностроительного комплекса, реализация таких импортозамещающих проектов может быть затруднительна", — отмечается в документе.

Промышленность находится в активном поиске альтернативных источников выбывшего импорта, указывают эксперты. По состоянию на конец лета (когда проводился опрос) около 10% предприятий смогли полностью решить проблему поставок нужного импорта.

Еще около 5% отметили, что сохранили связи с зарубежными поставщиками. Остальные предприятия, которые ранее использовали импорт, находились в процессе поиска новых поставщиков, заключения новых контрактов и так далее. При этом часть предприятий считали, что полная замена альтернативными поставками невозможна, указали аналитики ЦБ.