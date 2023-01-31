МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Потребление золота в Индии в 2022 году снизилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, поскольку рост цен на местном рынке до почти рекордных максимумов ослабил спрос на драгоценный металл в 4-м квартале. Об этом во вторник сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC). Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США

Потребление золота в Индии в прошлом году снизилось до 774 тонн, так как спрос на металл в 4-м квартале упал на 20%, до 276,1 тонны, говорится в отчете.

В 1-м квартале 2023 года спрос на золото в стране может восстановиться за счет роста покупок в сельской местности, который будет возможен благодаря возросшим ценам на летний урожай и большему числу благоприятных дней для свадеб, отметили в ведомстве.

Как правило, две трети спроса на золото в Индии приходятся на сельскую местность, где этот драгоценный металл традиционно покупается в качестве средства сбережения.

"Впрочем, рост спроса все еще будет затруднен, учитывая более высокие цены на внутреннем рынке и высокую инфляцию в сельской местности", — добавили в WGC.

В январе стоимость золота на местном рынке достигла исторического максимума 57 149 рупий (699,63 доллара) за 10 грамм.

Ралли цен на золото побудило некоторых инвесторов продавать драгоценный металл, тогда как некоторые покупатели обменивали старые ювелирные украшения на новые, благодаря чему переработка золотого лома в Индии в 2022 году выросла на 30%, до 97,6 тонны, говорится в отчете.