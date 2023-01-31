МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на строительные материалы в России за последние четыре месяца стабилизировались, стоит задача к 2030 году увеличить производственные мощности по ряду позиций, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Глава ФАС рассказал о расследовании повышения цен на стройматериалы

"Несмотря на внешнеторговые ограничения и логистические трудности в некоторых подотраслях, за последние 4 месяца цены на стройматериалы стабилизировались. К 2030 году, как отметил Виктор Евтухов (замглавы Минпромторга — ред.), необходимо будет создать ряд дополнительных мощностей по отдельным позициям", — отмечается в сообщении кабмина по итогам совещания вице-премьера РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова с представителями отрасли и профильных ведомств.

Также отмечается, что отрасль стройматериалов продемонстрировала положительную динамику в части инвестиций в основной капитал по производству неметаллической минеральной продукции (+30%) и готовых металлических изделий (+19%) при средней загрузке производственных мощностей по году от 72% (в части производства нерудных материалов) до 90% (по производству керамического кирпича).

По словам Мантурова, в целом предприятия промышленности строительных материалов на хорошем уровне отработали 2022 год и могут справиться с намеченными планами, используя в том числе максимально эффективно все доступные инструменты господдержки.