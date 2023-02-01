МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американская авиастроительная компания Boeing передала заказчику последний экземпляр модели Boeing-747, которая выпускалась больше полувека. Boeing запустит новую линию по производству 737 MAX

Церемония прощания с четырехмоторным "джамбо-джетом" с характерным "горбатым" фюзеляжем прошла на заводе в штате Вашингтон и транслировалась на сайте производителя.

Заказчиком последнего, 1574-го по счету экземпляра стала американская авиакомпания Atlas Air. Самолет ей был передан в грузовой версии 747-8.

Свой первый полет Boeing-747 совершил 9 февраля 1969 года и с тех пор эксплуатируется по всему миру, перевозя на двух палубах до 500 пассажиров, служа бортом "номер один" для американских президентов, транспортируя космические шаттлы.

Закат эры связан с появлением новых более экономичных и вместительных самолетов, в том числе Boeing-777 и Airbus A380.