МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе несколько снизился — до 52,6 пункта с 53 пунктов в декабре, демонстрируя устойчивость улучшений условий деятельности во всем производственном секторе, говорится в сообщении S&P Global. Фондовые индексы АТР показывают рост

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,6 пункта в январе по сравнению с 53 пункта в декабре. Таким образом, индекс PMI указывает на то, что состояние российского производственного сектора улучшается, пусть и самыми низкими темпами за последние три месяца", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.