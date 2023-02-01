МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore в 2022 году уменьшила производство меди из собственных источников на 12% в годовом выражении, до 1,058 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. Медь дешевеет на статистике из Китая

Объем производства никеля за прошедший год вырос на 5%, до 107,5 тысячи тонн, цинка — упал на 16%, до 938,5 тысячи тонн. Добыча угля выросла на 6% — до 110 миллионов тонн.

В четвертом квартале компания снизила производство меди на 4% год к году, до 287,6 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении снизился на 17%, до 25,9 тысячи тонн, производство цинка снизилось на 9%, до 238,9 тысяч тонн. Добыча угля за квартал выросла на 4%, до 28,1 миллиона тонн.

По итогам нынешнего года компания прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,04 миллиона тонн, никеля — 112 тысяч тонн, цинка — 950 тысяч тонн. Добыча угля, как ожидается, составит примерно 110 миллионов тонн.

Группа Glencore является одной из крупнейших диверсифицированных добывающих корпораций, а также одним из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.