МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бразильская Vale SA, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, во вторник сообщила о снижении добычи железной руды в 4-м квартале на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время выросли продажи никеля. Glencore сократил производство меди на 12 процентов в 2022 году

Компания сообщила, что в 4-м квартале добыла 80,85 млн тонн железной руды, в результате чего годовой объем добычи составил 307,8 млн тонн, что немного ниже прогноза в 310 млн тонн.

Vale сослалась на сезонно повышенный уровень осадков на своих рудниках в Бразилии, а также замедление процессов лицензирования в Северной системе рудников.

Объем продаж железной руды в 4-м квартале снизился в годовом сравнении на 0,7%, но все же оказался на 24,2% выше, чем в предыдущие три месяца, сообщила компания.

Квартальное производство никеля снизилось на 1,3% до 47 400 тонн после плановых остановок на техническое обслуживание на заводах в Канаде. Однако объемы продаж выросли на 30,2% до 58 200 тонн, так как компания перераспределила накопленные запасы для выполнения контрактов на поставку. "Норникель" увеличил выпуск никеля и меди в 2022 году

В декабре Vale прогнозировала, что в 2023 году производство никеля будет ниже уровня прошлого года, а производство железной руды останется на прежнем уровне.

Никель также является ключевым материалом для бурно развивающейся индустрии электромобилей, где он используется в качестве катодного компонента батарей. Vale заключила контракты на поставку никеля крупнейшим автопроизводителям, включая Tesla и General Motors.

Стремясь воспользоваться растущим спросом на никель и медь среди производителей электромобилей, Vale ищет партнера для покупки миноритарной доли в своем подразделении по производству цветных металлов.

В январе компания заявила, что получила необязывающие предложения о покупке доли, но не раскрыла названий компаний.