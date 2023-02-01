МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Власти РФ поддержат инвестпроекты в судостроительной промышленности, обнулят НДС для судоремонтных предприятий при соблюдении условий по инвестициям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. НДС на операции по обмену неисправных авиазапчастей могут обнулить

"Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который касается поддержки инвестиционных проектов в отечественной экономике, в том числе тех, которые реализуются в стратегии развития судостроительной промышленности. Глава государства ставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дообородованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

"Для выполнения этого поручения правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Причем действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях, также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении 7 лет", — пояснил премьер-министр.

По его словам, эти обязательства будет закреплены в соглашении с государством.