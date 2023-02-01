БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Рыночные позиции промышленности Евросоюза находятся под сильным давлением из-за субсидий, которые другие страны оказывают своей экономике, говорится в документе Еврокомиссии (ЕК) по промышленному развитию ЕС. СМИ: энергетический кризис в ЕС только набирает свои обороты

"Рыночные доли промышленности ЕС находятся под сильным давлением, в значительной степени из-за того, что субсидии за рубежом искажают правила игры", — отмечается в нем.

ЕК обращает на это внимание описывая ситуацию с промышленностью, которая работает в сфере перехода к климатической нейтральности Евросоюза. К ней относится, например, ветряная энергетика.

Ранее Еврокомиссия выступала с критикой Акта по снижению инфляции США, который в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов.

В опубликованном в среду документе ЕК также отметила, что Евросоюзу необходимо бороться с влиянием на конкуренцию в области чистых технологий китайских субсидий. Еврокомиссия будет использовать для этого инструменты торговой защиты.