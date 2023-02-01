МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Снижение промышленного производства в обрабатывающих отраслях оказалось меньше прогнозов, в том числе за счет меры поддержки, прокомментировали данные статистики в министерстве промышленности и торговли России. Мантуров отметил независимость России в железнодорожном машиностроении

По данным Росстата, промышленное производство в России в 2022 году снизилось на 0,6% после роста на 6,3% в 2021 году. В том числе в сфере добычи полезных ископаемых производство в прошлом году выросло на 0,8%, в обработке – снизилось на 1,3% в годовом выражении.

"Прошедший год для российской промышленности стал во многом показательным: несмотря на все сложности, промышленность продемонстрировала неплохие результаты и устойчивость. В результате снижение темпов прироста промышленного производства в обрабатывающих отраслях экономики оказалось меньше пессимистичных прогнозов. Сократить падение помогли уже существующие меры поддержки — работа федерального Фонда развития промышленности и его региональных филиалов, работа Агентства по технологическому развитию, набор субсидий (например, на НИОКР и другие)", — говорится в комментарии Минпромторга.

В министерстве указали, что снижение в обрабатывающей промышленности обусловлено нарушением сложившихся кооперационных цепочек; временным лагом, вызванным переориентацией на новые рынки поставок и сокращением запасов импортных материалов и компонентов в связи с перестройкой логистических маршрутов, а также высокой базой соответствующего периода предыдущего года.

Положительные темпы роста отмечены в отраслях (прежде всего, ориентированных на внутренний спрос): лекарства и материалы, применяемых в медицинских целях (на 8,6%); готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (на 7%); одежда (на 2,1%); компьютеры, электронные и оптические изделия (1,7%).

В Минпромторге также указали, что на снижении объемов производства по наиболее емким отраслям, среди которых в том числе металлургия (спад на 0,8%), химический (снижение на 1,5%) и лесопромышленный комплексы, также сказалось введение санкционных ограничений и закрытие экспортных рынков.

"Добывающая промышленность по итогам 2022 года показала умеренный рост на 0,8% год к году. Основной положительный вклад в рост добывающих отраслей внесли добыча сырой нефти и природного газа (на 0,7% год к году)", — написало в своем обзоре министерство экономического развития.

"В сфере электроэнергетики и водоснабжения в 2022 году наблюдалась разнонаправленная динамика. Сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам года показал умеренный рост на 0,1% год к году… Сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снизился на 6,1%, однако его вклад в общий объем промышленного производства невысок (около 1,5%)", — следует из документа.