МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2022 году снизила выпуск стали на 8% по сравнению с предыдущим годом — до 10,692 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Glencore сократил производство меди на 12 процентов в 2022 году

"Производство чугуна не изменилось г/г и составило 10,97 миллиона тонн. Производство стали сократилось на 8% г/г до 10,69 миллиона тонн, в основном из-за ремонта конвертера во втором квартале 2022 года и снижения загрузки электродуговых печей из-за роста цен на лом в третьем квартале 2022 года"- говорится в сообщении.

Продажи стали в 2022 году снизились на 2% — до 10,92 миллиона тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 6% — до 4,76 миллиона тонн.