МИНСК, 2 фев — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в поставках станкостроительного оборудования в Нижегородскую область, заявил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик по итогам визита белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко в Нижний Новгород. Белорусское правительство уточнило механизм регулирования цен в стране

"У нас хорошие компетенции у заводов "Красный борец", "Станко-Гомель" и других. Предлагаем нашу продукцию партнерам", — цитирует Харитончика информагентство Белта.

Замглавы минпрома Белоруссии также напомнил о реализации совместного проекта производства трамваев в Нижегородской области. "В регионе модернизируется трамвайная сеть, у них в планах закупить ориентировочно 170 трамваев различной модификации. Поэтому было принято решение о создании совместного предприятия с нашим "Белкоммунмашем" в очень короткие сроки. Отработаны все технические вопросы для организации совместной сборки трамваев", — сказал Харитончик.