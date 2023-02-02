КИРОВСК, 2 фев — ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за прошлый год увеличила выпуск агрохимической продукции почти на 5% — до 11 миллионов тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников. Нижегородские ученые нашли замену фосфорным удобрениям

"В результате последовательной реализации долгосрочной программы развития "Фосагро" увеличила производство агрохимической продукции почти на 5% год к предыдущему году — до рекордных 11 миллионов тонн", — отметил он.

"Новый производственный рекорд — результат слаженной и самоотверженной работы всего многотысячного коллектива группы "Фосагро". В условиях внешних вызовов компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечив российских аграриев экоэффективными витаминами роста", — отметил топ-менеджер.

По его словам, высокие производственные результаты позволили компании в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений и в 2,5 раза увеличить поддержку социальных проектов.

"Одновременно "Фосагро" выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику", — добавил Рыбников.

Кроме того, Рыбников рассказал, что важнейшим событием 2023 года для "Фосагро" станет выход на проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Ожидается, что предприятие станет инновационным лидером отрасли "на годы вперед".

"В четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции. Вырастет также и переработка апатитового концентрата — основного сырья для производства удобрений. Именно в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации", — заявил гендиректор компании.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.