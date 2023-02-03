Патрушев заявил о мировом лидерстве российского авиапрома
Секретарь Совбеза Патрушев: авиапром России сохранил мировое лидерство по выпуску спецтехники
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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев — ПРАЙМ. Отечественная авиационная промышленность является мировым лидером по разработке и производству образцов военной и специальной техники, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", — сказал он в ходе совещания по подготовке кадров для авиастроительной отрасли в Рыбинске.
По словам Патрушева, в России были запущены важнейшие проекты по созданию и модернизации авиатехники, техническому перевооружению предприятий, стимулированию процессов сертификации производства, а также наращиванию гособоронзаказа.