РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев — ПРАЙМ. Отечественная авиационная промышленность является мировым лидером по разработке и производству образцов военной и специальной техники, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Песков переадресовал вопрос по контрактам на авиасуда в Минпромторг

"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", — сказал он в ходе совещания по подготовке кадров для авиастроительной отрасли в Рыбинске.

По словам Патрушева, в России были запущены важнейшие проекты по созданию и модернизации авиатехники, техническому перевооружению предприятий, стимулированию процессов сертификации производства, а также наращиванию гособоронзаказа.