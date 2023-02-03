РЫБИНСК (Ярославская область), 3 фев — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный университетский кампус, которые бы способствовали развитию производства газотурбинных двигателей для авиации и его обеспечению инженерными кадрами. МЭР анонсировало появление новой туристической ОЭЗ в Кузбассе

"В целях обеспечения инженерными кадрами "ОДК-Сатурн" и других предприятий города требуется создание в городе современного университетского кампуса, образовательного пространства, не уступающего по уровню созданным на базе ведущих вузов страны", — сказал Патрушев в пятницу в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российской авиапромышленности.

По мнению Патрушева, успешному выполнению этого способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

"Хочу обратить внимание на то, что потенциал предприятия "ОДК-Сатурн" и в целом Рыбинска используется не в полной мере", — добавил секретарь Совбеза.

По его словам, в России уже несколько лет успешно применяются преференциальные режимы для дополнительного развития кооперационных цепочек действующих предприятий, и создание подобной ОЭЗ в Рыбинске позволило бы сконцентрировать на одной территории технологические и производственные цепочки от выпуска оснастки, инструмента икомплектующих до производства конечной промышленной продукции – газотурбинных двигателей.

"Учитывая накопленные за многие годы "ОДК-Сатурн" компетенции, здесь должен получить новое развитие производственно-учебный центр. Обращаю на это особое внимание руководства региона и предлагаю совместно с потенциальными инвесторами и федеральными органами власти проработать возможность создания в городе Рыбинске промышленно-производственной особой экономической зоны и университетского кампуса", — резюмировал Патрушев.