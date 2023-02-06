МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Завод "Пензадизельмаш" (ПДМ, входит в состав "Трансмашхолдинга") разрабатывает новые дизельные двигатели и турбокомпрессоры, сообщил головной холдинг. Зимний дизель на российской бирже подешевел примерно до уровня 2020 года

"На Пензадизельмаше разработали и запускают проект "Развитие дизельного производства", основными задачами которого являются достижение технологического суверенитета, выпуск альтернативной продукции и выход на новые рынки. В рамках проекта на предприятии занимаются разработкой новых дизельных двигателей с улучшенными техническими характеристиками и новых турбокомпрессоров с расширением модельного ряда", — говорится в сообщении ТМХ в телеграм-канале.

Предприятие для реализации проекта запланировало техническое перевооружение, модернизацию инфраструктуры завода и увеличение производственных мощностей. Реализация проекта рассчитана на четыре года.

За это время на Пензадизельмаше планируют запустить альтернативную продукцию в серийное производство, выпустить более 400 дизельных двигателей новой конструкции и более 5 тысяч турбокомпрессоров радиального типа.

"Пензадизельмаш" специализируется на производстве дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов. Это единственное в России предприятие, производящее дизели типа Д50 мощностью 1000-1200 лошадиных сил. Пензенские дизельные двигатели предназначены для оснащения маневровых тепловозов, которые широко используются на железнодорожном транспорте, а также на предприятиях горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности.