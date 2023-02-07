МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует в 2023 году увеличивать закупки продукции у саратовского предприятия Завод автономных источников тока (ЗАИТ), сообщил холдинг. Оператор строительства Амурского ГПЗ отчитался о готовности завода

Как поясняет ТМХ, в СМИ появляются сообщения о том, что холдинг якобы заинтересован в прекращении работы предприятия. Компания отмечает, что они не соответствуют действительности.

"Холдинг… оказывает содействие в его развитии и расширении производства… "Трансмашхолдинг" – основной потребитель продукции ЗАИТа – планирует в 2023 году наращивать закупки продукции саратовского предприятия и рассчитывает, что его руководство и трудовой коллектив с честью выйдут из сложившейся ситуации, смогут вывести работу завода на качественно новый уровень", — говорится в сообщении.

Предприятие в Саратове выпускает аккумуляторные батареи для современных электропоездов (в том числе "Иволги 3.0"), поездов метро (в том числе "Москва 2020" и "Балтиец"), пассажирских вагонов локомотивной тяги, тепловозов и электровозов. На ЗАИТе созданы аккумуляторы для новейшей разработки ТМХ – гибридного маневрового электровоза ЭМКА2, который стал серьезным достижением отечественной науки и техники.

ТМХ пишет, что в настоящее время Завод автономных источников тока проходит процедуру финансового оздоровления (банкротства). "По имеющимся у нас сведениям, после введения на предприятии по решению суда в декабре 2022 года сроком на полгода процедуры наблюдения ЗАИТ успешно преодолевает сложности. По итогам нынешнего года ожидается существенный рост объемов выпускаемой продукции, выручки, появление новых разработок. Рассчитываем, что завод исполнит взятые на себя обязательства", — добавляет ТМХ.

Трансмашхолдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании "ТМХ Инжиниринг" и "Центр двигателестроения ТМХ", подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.