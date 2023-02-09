МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции, говорится в обращении к спикеру Совфеда (есть в распоряжении РИА Новости). Доля продаж отечественных марок пива в России приблизилась к 70 процентам

"Ассоциация производителей пива просит поддержать позицию бизнес-сообщества с целью скорейшего принятия законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции", — говорится в письме, подписанном исполнительным директором АПП Вячеславом Мамонтовым.

Проект изменений в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающийся ее розничной продажи дистанционным способом, то есть через интернет, рассматривается сейчас в правительстве РФ.

"Считаем особенно важным легализацию данного канала продаж с целью обеления рынка. Согласно российскому и мировому опыту, радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, бумом самогоноварения и расцветом черного рынка. Главный риск — угроза жизни и здоровью потребителей, через переключение потребления на суррогаты и напитки собственного производства", — подчеркивают в АПП.

Запретом дистанционной торговли алкоголем предполагалось сократить каналы продаж для того, чтобы снизить потребление и оборот нелегальной алкогольной продукции; между тем, по мнению ассоциации, получен совершенно иной результат в виде "целого рынка теневого оборота алкоголя". Там считают, что снятие запрета нивелирует теневой рынок, значительно повысит налоговые и акцизные сборы, поддержит производителей и ресторанный бизнес.

Более того, с внедрением цифровой маркировки пива и пивных напитков точек контроля пивоваренной продукции за счет онлайн-продаж станет только больше, добавляют в АПП. Далее: возраст самого покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара — через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком. Но при этом должна быть гарантирована и блокировка продажи — например, в места, запрещенные для реализации, или за пределами разрешенного времени.

Уже сейчас предлагается распространить пилотный проект по онлайн-продажам российского вина — его реализует "Почта России", — на другие категории алкогольной продукции. "Для поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации беспрецедентного санкционного давления просим ускорить принятие законопроекта и разрешить начать дистанционную торговлю уже с 1 июля 2023 года", — говорится в обращении.