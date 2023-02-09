ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — ПРАЙМ. Один из ведущих производителей нержавеющей стали в мире, финская Outokumpu, прекратила в конце 2022 года закупки российского никеля, следует из обнародованной в четверг финансовой отчетности компании. В Финляндии обеспокоились экологическими последствиями санкций

"Компания также приняла решительные меры по замене сырья российского происхождения. В конце 2022 года Outokumpu заменила поставщиков никеля российского происхождения, и по состоянию на начало 2023 года компания не закупает никель российского происхождения для своей деятельности", — говорится в отчете.

Генеральный директор компании Хейкки Малинен отметил, что заместить никель было сложно.

"Рыночная доля России по никелю находится на уровне 15-20%. Было сложно найти источники замены. В Европе поставки никеля очень ограничены, а это означает, что его, к сожалению, приходится закупать очень далеко, в разных частях света", — приводится в отчете цитата Малинена.

По итогам 2022 года Outokumpu добилась лучшего финансового результата в своей истории — чистая прибыль составила 992 миллиона евро против 674 миллионов евро годом ранее.

Outokumpu — финская компания, основана в 1914 году, один из ведущих производителей нержавеющей стали в мире. В компании работают более 9 тысяч сотрудников в 30 странах мира.