МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Промышленные компании в России в 2022 году реже, чем в 2021 году, сталкивались с попыткой им навредить со стороны уволенных сотрудников, говорится в исследовании компании-разработчика средств информационной безопасности "СерчИнформ", которое есть в распоряжении РИА Новости. Промышленность Евросоюза находится под сильным давлением, сообщила ЕК

"По сравнению с 2021 годом в промышленных компаниях реже случались попытки уволенных сотрудников навредить организации. В 2022 году о таких инцидентах заявило 29% респондентов против 36% в 2021 году", — говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более тысячи специалистов в сфере информационной безопасности промышленных компаний.

Согласно исследованию, с утечками информации в 2022 году столкнулась почти половина промышленных организаций — 48%. Чаще всего утекали техническая информация (48%) и данные о клиентах и сделках (48%). Еще 31% участников опроса рассказали о компрометации финансовой информации, а 19% — персональных данных.

Встречались и другие виды инцидентов, рассказали эксперты. Так, чаще всего со стороны сотрудников фиксировали рискованное поведение, например, кражу оборудования или распространение негативной информации — 60%, создание фирм-боковиков или сторонней занятости — 25% и промышленный шпионаж — 17%.

Чаще всего (72%) нарушителями в производственных компаниях становились руководители направлений и линейные руководители, также в 64% компаний рассказали, что виновниками инцидентов были рядовые сотрудники. "По сравнению с 2021 годом в производственных организациях выросла доля нарушителей среди топ-менеджеров – с 12,5% до 21%", — добавляют эксперты.

Согласно исследованию, большинство опрошенных компаний (59%) в минувшем году оставили финансирование информационной безопасности без изменений, 31% опрошенных увеличили бюджеты, 10% — сократили бюджеты на безопасность. Больше половины организаций (59%), которые выделили дополнительные средства, мотивировались реальными потребностями бизнеса. Остальные опрошенные ориентировались на требования регуляторов и корпоративные стандарты.