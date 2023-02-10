МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Американские и европейские металлургические компании могут выступать основными бенефициарами военной помощи Запада Украине: в 2022 году они могли наращивать поставки металлов для восполнения парка военной техники стран-доноров, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Нацбанк Украины назвал объем внешнего финансирования в 2023 году

"Основные бенефициары — это, вероятно, западные металлургические компании. Для них сотрудничество с оборонными предприятиями является одним из наиболее выгодных направлений сбыта их продукции. Например, американские Arconic и Allegheny Technologies поставляют алюминиевые и титановые полуфабрикаты соответственно для производства военных самолетов, стоящих на вооружении министерства обороны США и участвующих во всех его боевых операциях", — сказал он, отвечая на вопрос, какие именно компании наращивали в 2022 году продажи металлопродукции для восполнения парка военной техники помогающих Украине стран.

Кроме того, люксембургский гигант ArcelorMittal производит сталь для военных кораблей, и то же, по словам эксперта, делает немецкий ThyssenKrupp.

"Более того, последний имеет дивизион, строящий боевые подводные лодки по заказу военных ведомств Германии и иных стран", — добавил он.

Американская корпорация Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp и является ведущим поставщиком алюминиевых листов, пластин и профилей. В ноябре прошлого года основной акционер "ВСМПО-Ависма" стал владельцем единственного актива Arconic в РФ — "Арконик СМЗ" (бывший Самарский металлургический завод). Штаб-квартира компании находится в Питтсбурге.

Allegheny Technologies (ATI) — американский производитель титана и титановых сплавов, сплавов на основе никеля и суперсплавов, нержавеющей стали и других специальных материалов. Ключевые рынки ATI — аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также нефтегазовая и химическая промышленность, электроэнергетика и медицина.

ArcelorMittal — вторая по размерам металлургическая компания в мире, на конец 2021 года контролировавшая 4% мирового рынка стали. Имеет производственные мощности в 18 странах на четырех континентах, ее продукция реализуется в 160 государствах. Зарегистрирована в Люксембурге.

ThyssenKrupp — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Производит высоколегированную сталь и металлообрабатывающие станки, занимает ведущие позиции в мире по производству листовой нержавеющей стали и комплектующих для автопромышленности. Помимо прочего, также занимается выпуском машин, высокоскоростных поездов и лифтов. Дочерняя компания ThyssenKrupp Marine Systems производит фрегаты, корветы и подводные лодки для немецких и иностранных военно-морских сил.

С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS.

На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, начинаются поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16.

Самые крупные поставщики техники — США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощи на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин — более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов.

Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.