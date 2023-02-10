МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия рассматривает Таджикистан как перспективную площадку для промышленной кооперации, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. Таджикистан нарастил торговлю с ЕАЭС в 2022 году

"Сейчас идет переориентация российского экспорта на страны СНГ в том числе на Таджикистан, меняется и структура российской экономики, в товарообороте большой профицит, образовалось значительное количество денежных средств, которые куда-то надо вкладывать. Этому в немалой степени способствует новая экономическая конъюнктура в мире, связанная с беспрецедентным количеством антироссийских санкций", — сказал он.

Посол сообщил, что на Россию продолжают оказывать давление, в отношении РФ принято более 12 тысяч ограничительных мер. "Но ожидания западников не оправдались, российская экономика оказалась устойчивой к такому давлению", — отметил Григорьев.

"Таджикистан рассматривается нами как перспективная площадка для промышленной кооперации, а также как источник квалифицированной рабочей силы. Мы в очередной раз убедились в том, что в условиях геополитической турбулентности и формирования новых исторических реалий многовековые связи России и Таджикистана не подвержены политическим "ветрам", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 08.00 мск.