МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. Бардина (ЦНИИЧермет) и группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) ведут активные переговоры, в течение 3-5 лет смогут произвести российские аналоги импортного оборудования, рассказал журналистам генеральный директор института Виктор Семенов. Путин поручил проработать вопрос поддержки стартаперов

"Наш институт ведет активные переговоры с ММК. База нашего инжиниринга уже позволила перейти от создания деталей к производству крупноузловых агрегатов и осуществлять ремонт и модернизацию металлургических производств. Через 3-5 лет мы будем готовы произвести аналоги современного оборудования. Например, машин непрерывного литья заготовок", — сказал он, выступая на пресс-конференции.

Семенов считает, что санкции и кризисное состояние тяжелой промышленности России заставили крупных игроков металлургического бизнеса развивать собственные ремонтные мощности. По его словам, главной проблемой, унаследованной от советского периода, остается нехватка систем управления и радиоэлектроники.

Генеральный директор института также обратил внимание на отсутствие финансовых инструментов, позволяющих осуществить развитие проектов тяжелого машиностроения. "Мы должны дать компаниям финансовые гарантии в случае недостижения результата, мы обсуждаем этот вопрос в Минпромторге", — предложил Семенов.

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И. П. Бардина основан в 1944 году, является ведущим разработчиком технологических процессов в этой отрасли промышленности.