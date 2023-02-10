Путин оценил потенциал российской лесной промышленности
Путин призвал помочь бизнесу в лесной отрасли выстроить логистику и связи с заказчиками
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российская лесная отрасль обладает потенциалом для роста, необходимо выстраивать стратегический вектор развития, заявил президент Владимир Путин.
"Мы должны безусловно выдержать стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса", — заявил глава государства в ходе совещания, на котором обсуждался данный вопрос.
Путин отметил, что отечественные лесопроизводители на фоне санкций столкнулись с серьезными вызовами, которые повлекли снижение производства. Для преодоления трудностей необходимо помочь бизнесу выстроить логистику, наладить связи с инвесторами и новыми заказчиками, подчеркнул он.
Кроме того, российский лидер призвал наращивать внутренний спрос и глубину переработки леса в стране, расширять использование биотоплива в ЖКХ, выстраивать собственные перерабатывающие мощности и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе дома, мебель и бумагу.
Путин также указал на необходимость снижать зависимость от иностранных партнеров, зарубежных технологий и оборудования, отметив сложность этой задачи.
"Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", — добавил президент.