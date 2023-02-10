МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российская лесная отрасль обладает потенциалом для роста, необходимо выстраивать стратегический вектор развития, заявил президент Владимир Путин. Путин дал прогноз по росту российской экономики

"Мы должны безусловно выдержать стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса", — заявил глава государства в ходе совещания, на котором обсуждался данный вопрос.

Путин отметил, что отечественные лесопроизводители на фоне санкций столкнулись с серьезными вызовами, которые повлекли снижение производства. Для преодоления трудностей необходимо помочь бизнесу выстроить логистику, наладить связи с инвесторами и новыми заказчиками, подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер призвал наращивать внутренний спрос и глубину переработки леса в стране, расширять использование биотоплива в ЖКХ, выстраивать собственные перерабатывающие мощности и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе дома, мебель и бумагу. Путин поручил отказаться от экспорта круглого леса

Путин также указал на необходимость снижать зависимость от иностранных партнеров, зарубежных технологий и оборудования, отметив сложность этой задачи.

"Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", — добавил президент.