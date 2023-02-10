МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Путин поручил отказаться от экспорта круглого леса

"Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны", — сказал он на совещании кабмина по лесопромышленному комплексу с президентом РФ.

"Чтобы помочь перестроить маршруты, в прошлом году вместе с РЭЦ мы просубсидировали транспортные расходы леспрома на 8 миллиардов рублей. Что позволило увеличить отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Это касается пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы и другой номенклатуры", — добавил чиновник.

Мантуров также подчеркнул, что с переориентацией поставок продукции отрасли помогло решение увеличить для нужд промышленности количество контейнерных поездов в восточном направлении.

"Чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса… У нас избыток мощностей на сегодняшний день по пеллетам, которые создавались преимущественно на Северо-Западе, под европейские рынки. Но мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных котельных на этот экологичный вид биотоплива", — добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что типовые проекты строительства деревянных многоэтажек, школ, детских садов и почтовых отделений разработаны в РФ, предприятия легпрома готовы обеспечить домокомплекты для них.

"Вы давали поручение по развитию именно индустриального домостроения. Леспром готов обеспечить домокомплекты для многоэтажек, школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений. Типовые проекты разработаны и находятся в открытом доступе", — сказал он.

По словам Мантурова, чтобы простимулировать россиян приобретать индустриальные домокомплекты, предусмотрена субсидия на компенсацию скидок от производителей. "Но, прежде всего, масштабировать этот сегмент мы сможем там, где инициатором выступает в первую очередь государство. Имея в виду стройки в рамках национальных проектов и региональных программ", — отметил он.

Наконец, Мантуров подчеркнул, что все оборудование для высокопередельных проектов в деревообработке — целлюлозе, бумаге, картону, фанере — создадут в РФ и обеспечат им отечественные предприятия леспрома, такие планы внесут в федеральный проект по станкостроению.

"Главный перспективный вызов перед отраслью — это преодоление технологической зависимости", — сказал он.

"Чтобы обеспечить будущие проекты отечественным оборудованием, сейчас мы погружаем мероприятия по его созданию в новую редакцию федерального проекта по станкостроению. По поручению Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр РФ — ред) завершим эту работу до начала апреля", — добавил чиновник.

Мантуров пояснил, что для низких и средних переделов российские машиностроители выпускают разные станки и линии для деревообработки. Однако сложные, высокопередельные проекты по целлюлозе, бумаге, картону, фанере завязаны на технологии зарубежных лицензиаров. "Это, конечно, блокирует использование отечественного оборудования", — заключил он.