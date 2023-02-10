АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин. Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля

"Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге… На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", — сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России.

"Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)… Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", — сказал глава государства.

По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики".

"С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", — добавил Путин.

Наконец, российский лидер подчеркнул, что необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли.

"Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", — заключил он.