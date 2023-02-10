АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию

Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля

"Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге… На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", — сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России.

"Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)… Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", — сказал глава государства.

По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики".

"С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", — добавил Путин.

Наконец, российский лидер подчеркнул, что необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли.

"Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", — заключил он.