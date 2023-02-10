МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около 5-6%, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Путин призвал нарастить экспорт лесной продукции

"При определении ставки за пользование лесами предлагается учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. Сегодня ставка в объеме стоимости древесины составляет около 5-6%, но, на наш взгляд, более справедливо устанавливать повышенные ставки на более дорогие сорта и пониженные — на менее востребованные", — сказал он на совещании кабмина по развитию лесопромышленной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также предложил и другие идеи для развития лесопромышленной отрасли. Так, например, министр предложил при переводе регионами котельных на биотопливо задействовать кредитные ресурсы, которые выделяются в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию ЖКХ. "100 миллиардов рублей из 250 идут на эту цель и, мне кажется, что это как раз тот ресурс, который может быть использован", — добавил он.

Кроме того, Силуанов предложил оказывать поддержку прежде всего тем предприятиям лесопромышленной отрасли, которые больше всего пострадали от закрытия рынков, но при условии сохранения занятости. "В первую очередь это предприятия Северо-Запада", — отметил министр.