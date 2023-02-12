Производство проката и стали на Украине упало почти на 85 процентов
Производство проката и стали на Украине упало в январе на 84,6 процента, до 257 тысяч тонн
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили производство проката и стали почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в воскресенье профильный портал "Укррудпром" со ссылкой на статистику государственной компании "Укрметаллургпром".
"Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили производство проката на 84,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года — до 257 тысяч тонн. Выплавка чугуна за январь текущего года уменьшилась на 84,6% по сравнению с январем 2022-го — до 240 тысяч тонн. Производство стали в указанный период составило 284 тысяч тонн, что на 84,7% меньше год к году", — говорится в сообщении на сайте "Укррудпром".