МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили производство проката и стали почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в воскресенье профильный портал "Укррудпром" со ссылкой на статистику государственной компании "Укрметаллургпром". Стало известно, сколько получили западные металлурги за помощь Украине

"Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили производство проката на 84,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года — до 257 тысяч тонн. Выплавка чугуна за январь текущего года уменьшилась на 84,6% по сравнению с январем 2022-го — до 240 тысяч тонн. Производство стали в указанный период составило 284 тысяч тонн, что на 84,7% меньше год к году", — говорится в сообщении на сайте "Укррудпром".