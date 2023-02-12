МИНСК, 12 фев — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что "буквально на днях" Минск и Москва подпишут соглашение о единой промышленной политике. Правительство намерено ограничить дисконт на нефть Urals при расчете НДПИ

"По промышленности: чтобы не было барьеров в рамках союзных программ по выстраиванию единой промышленной политики, было подписано важное соглашение. Это учет технологических операций, чтобы наш товар промышленный не считался иностранным в России, и мы получили доступ к программам субсидирования федерального и регионального уровня. Буквально на днях будет подписано соглашение о единой промышленной политике", — сказал посол телеканалу СТВ.

По его словам, тема снятия барьеров для взаимной торговли постоянная в белорусско-российской повестке. "Прошлый год, конечно, в этом плане был лучше. В первую очередь это касается сельхозпродукции. Мы нашли инструменты, думаю, что в этом году в первом полугодии мы окончательно подпишем порядок, по которому наши предприятия на российском рынке, в первую очередь те, которые занимаются переработкой сельхозпродукции, будут работать в очень четких и понятных условиях. Уже не будет каких-то одиозных решений по закрытию", — отметил дипломат.

Он высказал мнение, что "эти базовые и новые соглашения еще больше уменьшат количество барьеров на российском рынке".

Посол положительно отозвался о работе Белоруссии и России в сфере импортозамещения. "Десятки кооперационных проектов у нас рождаются ежегодно. Малый бизнес, наши флагманы, по поставкам компонентной базы, по каким-то продуктам, локализованным под специфику региональную. Меня это только радует", — сказал он.

Крутой отметил, что "сейчас импортозамещение синхронизировано на две страны очень четко". "Президенты просто немножко расставляют акценты очень важные. Как пример, прошлый год. Микроэлектроника – у нас уже разработана программа участия наших предприятий в кооперационных проектах, российских. Президент России, будучи в Минске в декабре, президенты договорились, что аналогичного масштаба должен быть проект по станкостроению. В рамках поездок и встреч с губернаторами нашего премьер-министра мы видим, что будет большой проект станкостроения страновой, конкретные регионы просят, чтобы была эта программа в конкретных отраслях", — продолжил дипломат.