МАРИУПОЛЬ (ДНР), 13 фев — ПРАЙМ. На металлургическом комбинате Ильича в Мариуполе планируется открыть несколько цехов в течение трех месяцев, заявил мэр города Олег Моргун РИА Новости. Крым наладит связи с портами новых российских регионов

"Планируют они открыть порядка нескольких цехов в течение нескольких месяцев. Насколько это получится – сейчас они занимаются", — рассказал он.

По словам мэра, некоторые производства на заводе уже работают.

"Кое-что открыли – восстановили цех по изготовлению пластиковых окон, металлоконструкции кое-какие. Планы есть, завод должен ожить однозначно, потому что рабочие места. Комбинат Ильича – это был город в городе. Вернуть ему былую славу в ближайшее время, наверное, не получится так быстро, как хотелось бы", — отметил мэр.

По его словам, "планы руководства республики – его максимально восстановить там, где можно восстановить, и запустить работу".

"Потому что люди ждут, большой рабочий коллектив там работал, сейчас они не востребованы, к сожалению", — объяснил он.