МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Проект открытой добычи на разрезе "Березовский восточный", расположенном в Кемеровской области, прошел государственную экспертизу, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Новак рассказал об открытии нефтяных месторождений в 2022 году

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на разработки открытым способом разреза "Березовский Восточный" Березовского каменноугольного месторождения", — говорится в сообщении.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, российские угольщики успешно решают логистические вопросы, связанные с транспортировкой твердого топлива и выбором оптимальных точек поставок, отмечается в сообщении. "Многие, особенно крупные компании, смогли найти новых потребителей и договориться о стоимости доставки своей продукции, благодаря чему объемы поставок в основном растут. Предприятия продолжают программы развития и наращивают мощности, в том числе Березовское месторождение – одно из ведущих угледобывающих предприятий Кузбасса", — добавляется в нем.

"Проектом запланированы актуализация фактического положения горных работ и перспективных решений по отработке запасов участка "Березовский Восточный" разреза Березовского месторождения до 2027 года, а также решения по вовлечению дополнительных площадей для отвалообразования", — приводятся в сообщении слова главного эксперта проекта службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России Сергея Мешалкина.

Разрез "Березовский" ведет добычу в пределах Березовского, Прокопьевского и Бунгурского каменноугольных месторождений. Добываются угли разных марок, особенно востребованных на рынке.