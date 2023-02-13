МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Яковлевский ГОК (входит в "Северсталь") по итогам 2022 года добыл 3,2 миллиона тонн руды, что больше прошлогодних показателей на 24%, говорится в сообщении "Северстали". Главгосэкспертиза одобрила проект добычи на разрезе "Березовский восточный"

Согласно мартовским прогнозам "Северстали", в 2022 году объем извлекаемой руды на Яковлевском ГОКе должен был составить 3,75 миллиона тонн.

"Яковлевский ГОК "Северстали" увеличил объемы добычи руды на 24% в 2022 году (г/г 2021). За год на предприятии добыли 3,2 миллиона тонн железной руды", — сказано в сообщении.

Также была улучшена эффективность комбината: отгрузка готовой продукции выросла на 30%, а закладка выработанного пространства увеличилась на 46%. "Все эти показатели — рекордные для ЯГОКа за всю его историю работы", — отметили пресс-службе "Северстали".

"За минувший год мы показали значительный рост производительности техники. Увеличение производительности погрузочно-доставочных машин составило 45%, самоходных буровых установок — 27%, проходческих комбайнов — 26%. Во многом это результат цифровизации производства, которая позволила в режиме реального времени оценивать эффективность техники и внедрить правильную мотивацию для персонала. В цифровые проекты за последние годы мы вложили более 600 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова генерального директора Яковлевского ГОКа Дениса Голубничего.

Яковлевское железорудное месторождение расположено в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Ключевой потребитель продукции Яковлевского ГОКа — Череповецкий металлургический комбинат "Северстали". Стратегия развития предприятия предусматривает увеличение объемов добычи руды до 5 миллионов тонн к 2023 году.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций).