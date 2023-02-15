МИНСК, 15 фев — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия заключили межправительственное соглашение о единой промышленной политике, передает в среду белорусское госагентство Белта. "Лукойл" и власти Ирака подписали соглашение о сотрудничестве

"Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Документ подписали 15 февраля в Москве вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик и вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение заключено с целью импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в Союзном государстве. "Согласно документу, единая промышленная политика будет реализовываться посредством расширения механизмов поддержки проектов в Союзном государстве, снижения барьеров, стимулирования развития новых видов конкурентоспособной продукции, создания условий для использования прогрессивных финансовых продуктов", — говорится в сообщении.

По данным агентства, соглашение заключено на три года и в дальнейшем в случае отсутствия возражений сторон автоматически будет продлеваться на такие же периоды.